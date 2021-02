[아시아경제 박지환 기자] 한국항공우주 한국항공우주 047810 | 코스피 증권정보 현재가 38,350 전일대비 900 등락률 -2.29% 거래량 2,377,136 전일가 39,250 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 한국항공우주, 작년 영업익 1420억...전년비 48.5%↓한국항공우주, 검색 상위 랭킹... 주가 1.91%한국항공우주, 검색 상위 랭킹... 주가 1.91% close 는 검찰에 고발된 전현직 임직원의 회계처리기준 위반혐의에 대해 서울지방법원으로부터 무죄 판결을 받았다고 9일 공시했다.

해당 사안은 2013~2017년 1분기 회계기간 동안 선급금 지급 즉시 매출인식, 자재출고 조작, 손실충당금 및 사업비용 미반영, 원가 전용 등을 통해 매출 5358억, 당기순이익 465억원을 과대계상 했다는 혐의였다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr