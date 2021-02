[아시아경제 박지환 기자] 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 157,500 전일대비 2,500 등락률 +1.61% 거래량 287,018 전일가 155,000 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…바이오는 사들여[특징주]가파르게 올랐던 증권주, 지수 조정에 약세 전환키움투자자산운용, 글로벌 5G 관련 증권 투자 펀드 출시 close 은 지난해 당기순이익이 전년보다 91.3% 증가한 6939억원을 기록했다고 9일 공시했다.

같은 기간 영업이익은 101.6% 늘어난 9549억원을 나타냈다. 매출액은 82.8% 늘어난 5조5889억원을 기록했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr