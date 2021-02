기초생활수급자 등 8억9700만원 지원

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 어려운 이웃들이 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 2일부터 9일까지 위문 활동을 했다.

기간 동안 기초생활수급자 1만3900세대, 국가유공자·독립유공자 유족 3600명, 사회복지시설 35개소에 8억9700만원을 지원했다.

허성곤 시장도 위문 활동에 나서 회현동에 있는 아동양육시설인 방주원을 방문해 준비한 위문품을 전달하며 격려했다.

허 시장은 “코로나19로 가족·친지의 방문이 어려워 저소득계층과 복지시설에서 생활하시는 분들은 평소보다 더 큰 외로움과 소외감으 느낄 수 있다”며 “우리의 관심과 온정으로 모두가 따듯한 명절을 보낼 수 있기를 바란다”고 전했다.

