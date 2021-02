남원시, 지리산뱀사골 고로쇠 수액 본격 채취

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 남원시는 지난 1월 말부터 고로쇠 수액 채취를 위한 라인 작업을 시작, 이달부터 오는 4월 초까지 채취될 전망이라고 9일 밝혔다.

지난해 뱀사골 인근에서는 200여 농가가 고로쇠 채취로 20여억 원의 소득을 올렸다.

지리산 뱀사골 고로쇠는 우수(雨水)를 전후해 해발 600m 이상인 뱀사골 인근에 서식하는 지름 20㎝이상의 고로쇠나무 7만여 그루에서 채취한다.

특히 지리산 뱀사골 고로쇠는 해풍이 미치지 않는 지역 특성과 고지대에서 채취해 수질이 뛰어나고 단맛이 높아 전국 최고 품질로 각광받고 있다.

고로쇠는 뼈에 이로운 물이라는 뜻으로 골리수(骨利水)로도 불리며, 이뇨와 각종 성인병 예방에 효과가 좋은 것으로 알려져 있다.

올해부터 남원고로쇠는 뱀사골 고로쇠, 남원 고로쇠, 춘향골 고로쇠 법인 단체를 하나로 통합한 ‘지리산남원 뱀사골 고로쇠 영농조합’ 법인으로 운영된다.

