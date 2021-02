[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단 제7대 신임 이사장에 김한영 전 공항철도㈜ 사장이 내정됐다.

9일 철도공단에 따르면 김 신임 이사장은 16일 취임식을 갖고 공식 업무를 시작할 예정이다.

김 신임 이사장은 행정고시(30회)로 공직에 입문한 후 국토교통부에서 물류 정책관, 항공정책실장, 교통정책실장을 지냈고 2016년부터 최근까지 공항철도 사장을 역임했다.

