싱가포르 코로나 직격탄…입국자수 40년만에 최저

작년 270만명, 86% 급감

올해도 관광 회복 어려워

[아시아경제 싱가포르 서주미 객원기자] 코로나19 대유행과 전례 없는 전 세계 여행 제한 및 국경 폐쇄 조치로 지난해 싱가포르 입국자 수가 270만명에 그치며 40년 만에 가장 낮은 수준을 기록한 것으로 나타났다.

싱가포르관광청(STB)에 따르면 지난해 싱가포르 방문자는 전년도(1910만명)보다 85.7% 감소한 270만명을 기록했다. 이마저 코로나19 사태가 확산하기 이전인 지난해 1~2월 방문자가 대부분이다. 3분기까지 관광수입도 44억달러에 그쳐 2019년 같은 기간에 비해 78.4% 급락한 것으로 나타났다. 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)은 소매, 외식 등 소비산업 전반에 큰 타격을 주고 있으며 싱가포르 항공 및 관광업은 가장 큰 영향을 받은 산업군 중 하나다. 국영 항공사인 싱가포르항공은 경영난을 이기지 못하고 지난해 9월 4300명, 직원의 약 20%를 감축하기로 하는 등 고용시장까지 영향이 미치는 실정이다.

관광청은 해외 여행객들의 방문이 어려운 가운데 자국 내 여행 수요를 진작하기 위해 지난해 12월 싱가포르리디스커버스바우처(SRV)를 발행하기로 하고 3억2000달러 규모의 지원에 나섰다. 또한 항공산업 지원 예산으로 1억8700만달러를 편성하는 등 3월까지 항공사를 비롯한 항공 부문 기업에 공공자본 투입을 유지한다는 계획이다.

올해도 해외여행 전망은 어두운 가운데 관광청 관계자는 몇 가지 백신이 개발되고 싱가포르에서도 이미 접종이 시작됐지만 여가를 위한 여행과 여행자들이 안심하고 해외여행을 하기 위해서는 다소 시간이 걸릴 것이라고 봤다. 그러면서 방문자 수와 관광산업의 회복 시점을 정확히 예측하기는 어렵다고 전했다.

싱가포르는 지난해 11월 홍콩과의 협정을 통해 상대국 방문 시 격리 조치를 제외하는 ‘항공 트래블 버블’을 실시한다고 발표했다. 하지만 이후 홍콩의 상황이 나빠지면서 일정이 한두 차례 연기되다가 현재는 재개 시점이 불투명한 상황이다. 또한 한국, 말레이시아, 독일 등과는 지난해 9월부터 기업인, 공무원 등 필수 인력들이 업무 출장 등으로 상대국을 방문할 때 일정 조건을 충족하면 격리를 면제받을 수 있는 ‘신속통로제’를 실시해왔으나 최근 싱가포르에 해외 확진자 유입이 크게 늘면서 이달 초 중단됐다. 국제항공운송협회(IATA)는 전 세계 여객 수가 코로나19 사태 이전 수준으로 돌아가려면 2024년까지 시간이 걸릴 것이라고 예측하기도 했다.

싱가포르 서주미 객원기자 sorj@asiae.co.kr