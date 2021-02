KIC, 우리은행과 해외 대체투자 협력 MOU 체결

[아시아경제 박소연 기자] 국부펀드 KIC와 우리은행이 해외 대체투자 분야에 적극 협력하기로 약속했다.

한국투자공사(KIC)는 8일 오후 우리은행 본사에서 양 기관 임직원이 참석한 가운데 해외 대체투자 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결하였다.

양 기관은 해외 부동산·인프라 자산에 대한 투자 및 대출 관련해 투자 건 발굴 및 공동 참여와 교류, 교육, 리서치 등에서 포괄적으로 협력해 나갈 예정이다.

KIC는 그동안 금융기관 글로벌화의 일환으로 국내 은행들의 해외점포 등을 통해 대체투자 론신디케이션(Loan Syndicaton) 참여 기회를 제공해 왔다.

지금까지 KIC가 주선한 론신디케이션 규모는 지난해 말 기준 약 5억 4000만 달러(약 5800억원) 규모다.

최희남 사장은 "해외투자 전문기관인 KIC의 투자 네트워크와 글로벌 금융사로 발돋움하고 있는 우리은행의 금융경쟁력이 만나 큰 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대한다"며 "KIC는 앞으로도 풍부한 해외투자 경험, 고급정보에 대한 접근성 등을 활용해 국내 금융산업 발전에 지속적으로 기여할 것"이라고 말했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr