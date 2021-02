르노 총괄부회장 "부산공장, 경쟁력 향상 약속 안 지켜지면 새 방법 찾을 것"

"서바이벌 플랜, 반드시 진행해야"

[아시아경제 유제훈 기자] 르노삼성자동차가 임금 및 단체협상, 희망퇴직 등을 둔 노사대립을 이어가고 있는 가운데, 르노그룹 총괄부회장이 9일 르노삼성의 '서바이벌 플랜' 이행을 촉구하며 "부산공장이 반드시 이행해야 하는 약속이 지켜지지 않는다면 새로운 방법을 찾을 것"이라고 경고했다.

호세 비센트 드 로스 모조스(Jose Vicente de Los Mozos) 르노그룹 총괄부회장은 이날 르노삼성 부산공장 임직원에게 보낸 메시지를 통해 "부산공장 임직원을 믿고 뉴 아르카나(XM3 수출차량) 생산을 결정했지만 우리는 심각한 문제에 직면해 있다. 부산공장의 서바이벌 플랜은 스스로를 위한 최우선적 생존 계획"이라며 이같이 밝혔다.

로스 모조스 부회장은 먼저 "지난해 부산공장 방문시 부산공장은 뉴 아르카나의 유럽 수출 물량을 확보하기 위해 경쟁력을 향상시키겠다고 약속했다"면서 "그 약속을 믿고 르노그룹 최고경영진을 설득, 뉴 아르카나 유럽물량의 부산공장 생산을 결정했다"고 전했다.

이어 로스 모조스 부회장은 "지난해 말 기준으로 그 약속은 이행되지 않았다"면서 "부산공장의 공장 제조원가는 스페인에서 생산되는 캡쳐와 비교하면 두 배에 달한다. 이는 부산공장의 경쟁력에 문제가 있는 것이며 시급한 개선이 필요한 사안"이라고 강조했다.

로스 모조스 부회장은 아울러 부산공장에 최고품질·비용절감·납기준수 등 3대 목표를 제시했다. 그는 "부산공장이 거리적 한계로 높은 운송비 부담이 있는 점은 알고 있지만, 공장제조원가가 유럽 공장의 두 배이고 운송비까지 추가된다면 한국에서 차량을 생산해 유럽에 전달하는 것이 적합하지 않을 수 있음은 임직원들도 잘 알 것"이라면서 "스페인에서 만드는 캡쳐와 동일한 수준의 공장제조원가로 뉴 아르카나를 생산해 유럽시장에 출시해야 하고, 이는 부산공장이 준수해야 할 책임"이라고 거듭 강조했다.

로스 모조스 부회장은 아울러 "우리는 경험해 보지 못한 어려운 시기를 겪고 있으나, 이는 부산공장 뿐 아니라 다른 모두에게도 쉽지 않은 시기"라면서 "가이드라인은 명확하다. 이 가이드라인을 지키기 위해 전념해야 한다"고 밝혔다.

