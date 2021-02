[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 9일 홈설족(집에서 설을 지내는 사람)을 겨냥해 떡만두국세트를 출시한다고 밝혔다.

이 제품은 고기만두 3개, 김치만두 2개, 떡국떡으로 구성돼 다양한 맛을 푸짐하게 즐길 수 있다. 동봉된 사골엑기스 소스와 뜨거운 물을 부어 전자레인지에 돌리면 된다.

이마트24는 올해 설 연휴를 겨냥해 피코크 간편 먹거리 상품도 강화했다. ‘피코크 직화구이 떡갈비’, ‘피코크 순희네 빈대떡’ 등은 명절음식으로 즐기기에 좋다.

이마트24 관계자는 “집에서 설 연휴를 지내는 고객이 늘어날 것으로 예상됨에 따라 떡만두국세트를 비롯해 다양한 명절 먹거리를 확대했다”고 말했다.

