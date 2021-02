[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도교육청이 설 명절을 앞두고 어려운 이웃들과 온정을 나눴다.

경남교육청은 지난 5일부터 통영한울타리를 비롯한 도내 아동복지시설을 중심으로 10개 기관에 나눔을 실천했다.

이번 위문은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 위해 비대면으로 진행했다.

박종훈 교육감은 “직접 방문하지 못해 매우 아쉽게 생각하며, 코로나19로 어려운 시기를 보내고 있을 아이들의 얼굴에 웃음꽃이 활짝 필 수 있는 날이 하루빨리 오기를 바란다“고 말했다.

이어 ”취약계층에 지속적이고 따뜻한 관심을 가져 사회 전반에 온기가 퍼질 수 있도록 경남교육 가족이 불씨 역할을 다하겠다”고 덧붙였다.

경남교육청은 매년 설과 추석 명절에 도내 사회복지시설을 찾아 격려금품을 전달하며 이웃사랑을 실천하고 있다.

