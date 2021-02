[클릭 e종목]CJ제일제당, 변함없는 실적 향상 '매수' 유지

[아시아경제 이선애 기자] 키움증권은 9일 실적 향상에 대한 기대감으로 CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 454,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 443,500 2021.02.09 07:59 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-8일CJ제일제당, 영업익 1.3조원.. 전년비 51.6%CJ제일제당, 연간 영업이익 첫 1조 원 돌파…해외 매출 비중 60% close 의 매수 의견과 목표주가 61만원을 유지한다고 밝혔다.

CJ제일제당의 지난해 4분기 연결기준 영업이익은 2966억원으로 시장 컨센서스를 소폭하회했나, 인센티브 증가 효과를 감안한다면 대체로 시장 기대치에 부합한 실적으로 판단된다. 이에 따라 기존의 핵심 투자포인트인 '가공식품 부문의 실적 개선'과 '아미노산 산업 호황에 따른 바이오 사업부 실적 추정치 상향' 가능성은 여전히 유효한 것으로 판단된다.

박상준 키움증권 연구원은 "가공식품 부문의 실적 개선이 지속되는 가운데 중국 돼지사육두수 증가 및 외식경기 회복에 따른 아미노산 부문의 호황이 지속되면서 바이오 사업부의 적 추정치가 점차 상향될 것으로 기대된다"고 내다봤다.

