박광숙 회장 8일 오후 3시 동대문구청 방문 어려운 이웃돕기 위한 쌀 전달

[아시아경제 박종일 기자] 가나디비(회장 박광숙)가 8일 오후 3시 어려운 이웃을 위한 쌀 5000kg(10kg×500포, 환가액 1450만 원)을 동대문구청에 전달했다.

동대문구 신설동에 소재한 가나디비는 부동산 개발 및 공급업체로, 이번에 힐스테이트 청계 센트럴 분양을 기념, 쌀을 기탁하게 됐다.

유덕열 동대문구청장은 “설을 앞두고 힘들고 소외된 이웃을 위해 쌀을 기부해주신 가나디비에 감사드린다”며 “앞으로도 가나디비가 우리 지역에서 더욱 활발한 기업 활동을 하며 지역 경제 활성화에 앞장 서 주길 바란다”고 밝혔다.

