[아시아경제 강나훔 기자] 정우진 NHN 대표는 8일 실적발표 컨퍼런스콜에서 "일부 미진한 성과를 보이는 모바일 서비스를 종료해 선택과 집중 전략으로 수익성 개선에 나서겠다"고 밝혔다.

그는 이어 "캐주얼 장르뿐만 아니라 미드코어 장르 성공 경험을 만드는데 박차를 가할 것"이라며 "올해 총 5개 내외의 신작을 준비하고 있으며, 구체적 출시 계획은 적절한 시점에 말씀드리겠다"고 했다.

