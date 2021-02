[아시아경제 이민우 기자] 분자오염 분석업체 위드텍 위드텍 348350 | 코스닥 증권정보 현재가 52,800 전일대비 700 등락률 +1.34% 거래량 50,915 전일가 52,100 2021.02.08 15:30 장마감 관련기사 10월 주식·회사채 발행 21조… 빅히트 등 대규모 IPO에 9월比 20%↑위드텍, 106억원 규모 공급계약 체결위드텍, 46억원 규모 공급계약 체결 close 이 방사성도우이원소 사용허가를 획득했다. 원자력발전 해체 사업을 본격 추진하는 발판이 마련됐다는 평가다.

위드텍은 지난 4일 원자력안전위원회와 한국원자력안전기술원으로부터 ‘방사성동위원소 사용허가’를 획득했다고 8일 밝혔다. 이에 따라 기존 분자오염 모니터링 장비 개발 사업에서 나아가 원자력발전소에서 발생한 방사성폐기물 분석과 처리 사업을 본격 추진할 수 있게 됐다.

이미 위드텍은 총 연구비 47억원인 '이동형 원전해체 방사선폐기물 분석시스템' 개발 연구를 한국에너지기술평가원으로부터 수주해 진행하고 있다.

유승교 위드텍 대표는 "이번 방사성동위원소사용허가는 원전 해체 분야 사업 전개의 문을 여는 중요한 출발점이 됐다"며 "회사의 신성장 동력으로 삼을 것"이라고 다짐했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr