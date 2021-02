경주시, 집합금지 200만원·영업제한 100만원 지급 … '민생경제 특별대책' 발표

3대 특별대책에 2224억 투입 … 주낙영 시장 "가용 가능 모든 자원 투입"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경주시가 코로나19 장기화에 따른 피해로 재정지원이 시급한 소상공인과 취약계층을 상대로 2224억원을 투입한다.

이번 대책은 ▲집합금지·영업제한 피해 업종 보상(99억원) ▲소상공인·중소기업 직간접 지원(1093억) ▲취약계층 지원(1032억) 등으로 나뉘어 현장에 적용된다.

주낙영 경주시장은 8일 오전 비대면 기자회견을 갖고, 위기상황에 내몰린 민생경제를 살리기 위해 '시민체감 민생경제 살리기 3대 특별대책'을 마련해 경주시의 가용한 모든 자원을 투입하겠다고 발표했다.

주 시장이 이날 밝힌 특별대책은 지자체의 지원이 당장 필요한 업종과 계층에는 우선 지원을 골자로 하는 선별적 지원과 함께 경주페이 1000억원 발행과 세금감면과 융자지원 등을 골자로 하는 보편적 지원을 담고 있다.

먼저 코로나19로 직접 피해를 받은 업소 9600여 곳에 지원금 99억원이 지급된다.

세부적으로는 유흥주점·단란주점·콜라텍 등 집합금지 업소 251곳에 200만원씩을, 식당·카페·노래연습장·실내체육시설·목욕탕·PC방·오락실 등 영업제한 업소 9168곳에 100만원을 각각 지급한다.

또 여행사·이벤트업체·유스호스텔 등 관광경기 침체로 경영난에 어려움을 겪는 업소 129곳에 100만원을, 확진자 동선 공개로 피해 입은 업소 가운데 정부지원금을 받지 못한 업소 100여 곳에도 50만원을 각각 지급한다.

여기에 필요한 예산은 경주시 자체 재원인 재난관리기금과 예비비로 충당된다. 오는 15일부터 26일까지 신청을 받아, 순차적으로 개인계좌를 통해 지급하겠다는 게 경주시의 설명이다.

코로나19로 인해 어려움을 겪고 있는 소상공인과 중소기업을 위해서도 1093억원이 투입된다.

신용등급이 낮은 소상공인에게는 이자를, 중소기업에는 운전자금을 지원한다. 또한 지역 내 중소기업 기숙사 임차비용 지원 및 착한임대인 지방세 감면 등 지원 사업도 잇따른다.

취약계층 지원을 위해서는 '경주시 공직자 행복나눔 캠페인'을 통해 총 5000만원 상당을 기부한다. 주낙영 시장도 이에 동참하기 위해 새해 첫 월급을 전액 기부한 바 있다.

경주페이의 연내 발행 규모를 1000억원으로 상향해 지역 경제를 부양하는 한편 전 시민 대상 주민세 감면과 함께 농업인 대상 농기계 임대료 인하 등으로 보편적 지원과 선별적 지원을 병행한다.

특히 한시적 긴급복지지원제도를 다음달까지 확대·연장해 실직, 휴·폐업, 질병·부상 등으로 소득이 감소된 기준 중위소득 75% 이하 가구의 생계비를 최장 6개월까지 지원할 방침이다.

주낙영 경주시장은 "'사방 백리 안에 굶어죽는 사람이 없도록 하라'는 경주 최부자댁의 '노블레스 오블리주' 정신을 이어 받아 저소득 위기계층을 돕는 '이웃사랑 행복나눔' 운동에 적극 동참해 달라"고 강조했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr