日 르네사스, 英 반도체회사 다이얼로그 인수 검토

[아시아경제 박병희 기자] 일본 반도체 회사 르네사스 일렉트로닉스가 영국 반도체 설계업체 다이얼로그 인수를 논의 중이라고 블룸버그 통신이 8일(현지시간) 보도했다.

르네사스는 이날 주당 67.50유로에 다이얼로그를 인수하는 방안을 검토 중이라고 밝혔다. 다이얼로그의 지난 5일 종가 56.12유로보다 20% 가량 더 높은 금액이다.

르네사스는 자동차용 반도체 공급업체로 손꼽히는 업체다. 2019년에 60억달러가 넘는 금액을 주고 미국 IDT를 인수하기도 했다.

르네사스와 다이얼로그는 십 여년 이상 협업 관계를 유지해왔으며 두 회사 모두 애플에 부품을 공급하고 있다. 다이얼로그는 지난해 8월 애플카 플랫폼 설계에서도 르네사스와 협업할 것이라고 밝히기도 했다.

독일 프랑크푸르트 증시에 상장된 다이얼로그의 주가는 올해 들어 25% 가량 올랐다. 앞서 STM마이크로일렉트로닉스가 다이얼로그 인수를 검토하기도 했다.

다만 시장관계자들은 르네사스의 다이얼로그 인수가 반도체를 전략 산업으로 보호하려는 영국 당국의 규제를 받을 수 있다고 예상했다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr