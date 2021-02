[아시아경제 송승섭 기자] 웰컴저축은행이 대한장애인체육회에 후원금 5000만원을 전달했다고 8일 밝혔다.

서울 송파구 대한장애인체육회에서 열린 이번 후원식에는 박성수 웰컴저축은행 이사와 정진완 대한장애인체육회 회장 당선인이 대표로 참석했다.

장애인 체육 활성화와 선수 경기력 향상 지원을 위해 전달한 후원금은 선수들의 훈련지원 등에 사용될 예정이다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr