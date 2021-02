화요, 스마트오더 서비스 시작…전국 GS25에서 이용 가능

[아시아경제 이승진 기자] 화요가 전국 GS25를 통해 스마트오더 서비스를 시행한다고 8일 밝혔다. GS25 모바일앱 '더팝'의 '와인25 플러스'에서 화요52, 화요X.Premium 750ml를 스마트오더 서비스를 통해 구매할 수 있다.

스마트오더는 성인인증을 거친 후 결제하면 원하는 GS25 점포를 지정해 현장에서 수령하는 시스템이다. 수령 시 신분증을 추가로 확인한다. 화요53과 화요X.Premium은 각각 전용 박스에 포장되어 판매한다.

화요53은 화요에서 가장 높은 53도의 도수를 자랑하는 증류주다. 양념, 풍미가 강한 기름진 음식들과 두루 어울린다. 화요X.Premium은 화요41의 원액을 오크통에서 장기간 숙성시킨 최고급 싱글 라이스 목통주다. 지난해 6월 순수 한국산 위스키 최초로 EU에서 공인하는 위스키로 인정받아 유럽으로 수출길을 개척한 바 있다. 원숙하고 부드러운 주질을 가지고 있어 단독으로 음용하기 좋으며 치즈류, 견과류와 함께 즐겨보는 것도 추천한다.

화요는 홈술 트렌드 확대로 전통주, 고급 술에 대한 소비자의 수요가 증가함에 따라 기존 시장에 주로 유통되고 있는 375ml 제품보다 용량이 큰 750ml 제품의 유통망을 넓혀 소비자 접근성을 높이고 있다. 또한, 스마트오더를 발판 삼아 다양한 수입 명주들과 경쟁하며 우리 술에 대한 인식을 제고하고 가치를 끌어올리겠다는 계획이다.

최병문 화요 영업부 팀장은 “국내산 쌀을 사용해 전통방식으로 제조했지만 주세법상 전통주로 인정받지 못한 화요는 온라인 판매가 불가능해 일부 지역에서는 판매점을 만나기 쉽지 않은 실정”이라며 “전국 소비자가 높은 품질의 정통 증류식 소주 화요의 맛을 즐길 수 있도록 스마트오더 서비스를 확장해나갈 계획”이라고 전했다.

