[속보] 현대차 , 애플과 자율주행차량 개발 협의 진행 안해

[속보] 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 235,500 전일대비 14,000 등락률 -5.61% 거래량 1,289,086 전일가 249,500 2021.02.08 09:25 장중(20분지연) 관련기사 현대차·기아, 애플과 자율주행차량 개발 협의 진행 안 해(상보)코스피, 외국인 순매도에 하락세[특징주]'애플카' 중단설에 혼란 가중…현대·기아차 하락 close , 애플과 자율주행차량 개발 협의 진행 안해

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr