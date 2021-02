마포구, 설 연휴 공영주차장 무료개방

11 ~ 14일 마포구 지역 내 25개소 유료 공영주차장 무료 개방...시설주차장 9곳, 노상노외주차장 16곳 해당, 주차요금 전부 면제

[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)는 다가오는 설을 맞아 연휴기간동안 지역 내 공영 주차장을 무료로 개방한다.

대상 주차장은 시설주차장 9개소와 노상·노외주차장 16개소 등 총 25개소의 마포구 지역 내 유료 공영주차장으로 거주자우선주차장은 제외된다.

무료개방 기간은 오는 2월11일부터 2월 14일까지 한시적이며, 주차장 이용자는 주차요금 전부를 면제받는다.

이번 조치는 설을 맞이했으나 연휴기간동안 고향방문을 자제해야 하는 구민들을 위로, 침체된 지역경제와 상권 활성화에 도움이 되기를 바라는 취지로 결정됐다.

올해는 코로나19로 사회적 거리두기를 지속하기 위해 추진되는 ‘설 연휴 특별 방역 조치’에 따라 주민들이 가족·친지 방문 등을 자제해야 하므로 예년과 같은 설 연휴를 보내기가 어려울 전망이다.

구는 이번 공영주차장 무료 개방을 통해 주민 편의를 높여 코로나19 장기화로 인해 지쳐가는 주민들에게 위로가 전해지길 바라고 있다.

유동균 마포구청장은 “비록 이번 설에는 소중한 분들과의 만남을 미뤄야 하겠지만 다음 명절에는 만나는 기쁨이 두 배가 될 것”이라며 “이번 설 연휴기간에는 나와 이웃의 안전과 행복을 위해 특별방역지침을 준수하는 데 다함께 노력해 주시길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr