교육부, 의료진·취약계층에 '설날 착한선물 나눔 캠페인'

교육부 성금 모아 공직자 설날 착한선물 나눔 캠페인 동참

생활치료센터·의료진·노인복지시설에 선물 전달

[아시아경제 한진주 기자] 교육부는 코로나19로 어려움을 겪고 있는 사회적 취약계층과의료진에게 '공직자 설날 착한선물 나눔 캠페인'에 동참한다.

교육부는 지난 2일과 3일 이틀간 교육부 공무원들과 교육부공무원노동조합의 자발적인 참여에 힘입어 성금을 마련했다. 코로나19로 어려움을 겪는 농축수산업계를 돕고 취약계층과 의료진, 방역인력과 정을 나누기 위해서다.

성금으로 지난 여름 수해 피해를 입은 지역의 농축수산물을 구입해 대학·중앙교육연수원 등에 설치된 생활치료센터에서 근무하고 있는 의료진과 방역인력, 노인복지시설인 요셉의집에 선물을 전달했다.

설 연휴 기간 농축수산물 소비 진작을 유도하기 위해 일정 금액 이상 농축수산물을 구매한 직원에게 소액의 온누리상품권을 지급하는 농축수산물 구매 챌린지도 함께 진행할 예정이다.

유은혜 부총리 겸 교육부장관은 "존중과 공존, 상생의 사회적 가치 실현을 위한 이번 캠페인에 교육부 전 직원이 동참하게 되어 매우 뜻깊게 생각하며, 성금으로 마련한 선물이 코로나19로 어려움을 겪고 있는 분들께 조금이나마 도움이 되길 바란다"며 "나눔을 통해 국가적 위기상황을 극복하기 위해 많은 기관들이 캠페인에 적극적으로 참여해 주시길 부탁드린다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr