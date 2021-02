코로나19 원인 밝혀지나…WHO, 우한 수산시장서 중요단서 발견

10일 출국 전 발표 예정

어류, 야생동물 육류 파는 시장서 인수 교차 감염 가능성

[아시아경제 기하영 기자]코로나19 발원을 조사하기 위해 중국을 방문한 세계보건기구(WHO) 전문가팀이 우한 수산시장에서 중요한 단서를 발견했다고 블룸버그 통신이 6일(현지시간) 보도했다.

WHO 팀의 일원인 페터 다스작은 이 매체와 화상 통화에서 코로나19 발원과 인수 교차 감염에 대해 "무슨 일이 일어났는지 보여주는 몇 가지 진짜 단서를 발견했다"고 밝혔다. 그는 오는 10일 조사팀이 중국을 떠나기 전 주요 조사 결과가 공개될 것이라고 전망했다.

우한 수산시장은 2019년 12월 코로나19 집단 발병이 일어난 곳이다. 다스작은 "수분이 많은 수산물시장에서는 해산물과 야생동물을 포함한 육류가 팔리고 있었다"며 "시장 상인과 손님에게서 코로나19가 발병했음을 고려할 때 이곳이 코로나19 바이러스가 동물에서 사람으로 옮겨간 곳일 수 있다"고 분석했다.

그러면서 "코로나19 발병 직후 수산시장이 문을 닫고 청소했지만, 여전히 많은 물품이 남아 있었다"며 "사람들이 서둘러 떠나면서 장비와 도구를 남겼고 우리는 그것들을 조사했다"고 설명했다.

