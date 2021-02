"박원순 그런 사람 아냐, 끝까지 신뢰"…부인 강난희 자필 편지 맞다

[아시아경제 최은영 기자] 고(故) 박원순 전 서울시장의 아내 강난희 씨의 손편지가 온라인을 중심으로 확산되고 있는 가운데 해당 편지가 실제 본인이 작성한 것이 맞다는 관계자의 입장이 전해졌다.

6일 온라인 커뮤니티에는 '박원순의 동지 여러분 강난희입니다'라고 시작하는 손편지 2장과 국가인권위원회에 제출했다는 탄원서 1장의 사진이 확산됐다.

이 편지는 '나꼼수(나는 꼼수다)' 일원이었던 김용민 평화나무 이사장, 민경국 전 서울시 인사기획비서관 등이 SNS에 공유하면서 더욱 화제를 모았다.

편지에 따르면 강 여사는 "나의 남편 박원순은 그런 사람이 아니다"라며 "아직 진실은 밝혀지지 않았다고 저는 생각한다. 40년을 지켜본 내가 아는 박원순 정신의 본질은 도덕성"이라고 억울함을 호소했다.

이어 "저와 우리 가족은 박원순의 도덕성을 믿고 회복시켜야 한다고 생각한다"라며 "저는 호흡을 가다듬고, 신발끈을 동여매고 천천히 무엇을 해야 그를 끝내 지킬 수 있을지 온 마음을 다해 고민할 것"이라고 말했다.

강 여사는 "이번 박기사('박원순을 기억하는 사람들'의 줄임말)의 입장문을 본 후 저희 가족은 큰 슬픔 가운데 있다"며 "입장문 내용 중에 '인권위의 성희롱 판결을 받아들이고, 박원순의 공과 과를 구분하고, 완전한 인간은 없다'는 내용이 있다"고 답답함을 토로했다.

앞서 박기사 측은 지난 1일 입장문을 내고 "인권위의 결정을 무겁게 받아들이며 피해자에게 심심한 위로를 드린다"고 밝혔다.

지난달 25일 인권위가 박 전 시장 성희롱 사건 등에 대한 직권조사 결과를 발표하면서 "성희롱으로 판단하기에 충분하다"고 한 것에 대해 대응한 것이다.

7일 박기사 측 관계자는 뉴시스와의 통화에서 "해당 편지는 강 여사가 직접 작성한게 맞다"라며 "박 전 시장 가족 측이 박기사에 직접 전달해왔고, 일부 관계자들이 온라인에 공유하며 전파된 것으로 보인다"고 밝혔다.

박기사 측은 "강 여사가 '인권위의 (성추행) 결론을 무겁게 받아들인다'고 밝힌 박기사에 아쉬움을 표현한 것은 유족으로서 당연히 그럴 수 있다고 본다"라며 "박기사도 인권위의 결론이 유감이기는 하나 사회적 논란이 지속되어서는 안되고 국가 인권기구를 존중하는 차원에서 그같은 입장을 낸 것"이라고 설명했다.

한편 강 여사는 지난달 25일 인권위의 성희롱 판단 발표 전에도 직접 인권위에 탄원서를 제출하며 "박원순은 평생을 온전히 인권과 공익을 위해 자신을 바치고 여성 인권에 주춧돌을 놓은 분"이라며 "인권의 역사를 함께 써오신 인권위원 여러분 나의 남편 박원순의 인권을 존중해주시길 간절히 바란다"고 호소했다.

