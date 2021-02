속보[아시아경제 임주형 기자] 7일 경기도 용인시는 시청에서 근무하는 공무원 1명이 코로나19에 확진됐다고 밝혔다.

확진자와 같은 공간에서 일하는 동료 직원 15명은 전수검사 후 모두 음성판정을 받았다.

확진자의 감염경로는 아직 파악되지 않았다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr