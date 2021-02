대구시, 전문경력 퇴직자에 맞춤형 일자리 … '신중년사관학교' 개설

올해 50~60대 전문경력 미취업자 100명 모집

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 올해 인생2막을 준비할 수 있는 신중년사관학교 '행복이음' 학습코디네이터 참여자 100명을 2회에 걸쳐 50명씩 선발, 맞춤형 일자리를 제공한다고 7일 밝혔다.

대상자는 만 50세이상 70세 미만 퇴직자 및 미취업자 중 3년 이상의 해당 경력자. 8회로 편성된 재취업 교육과정인 신중년사관학교 학습코디네이터 과정을 이수해야 한다.

희망자는 오는 15일부터 26일까지 대구평생학습포털 홈페이지에 온라인으로 신청하면 된다. 자세한 사항은 대구시청 홈페이지를 참조하면 된다. 교육비는 전액무료다.

과정 이수 등 최종 선발된 학습코디네이터는 주 20시간(1일 4시간, 연간 320시간이내) 평생교육기관에 파견돼 교육 및 방역업무를 맡게 된다. 참여자에게는 시간당 8720원(2021년도 최저시급)과 수당이 지급된다.

강명숙 대구시 여성청소년교육국장은 "코로나19 장기화로 어려워진 경제상황 속에 직장을 잃거나 경제활동이 주춤해진 은퇴 전후 세대들에게 맞춤형 교육과 일자리 제공을 통해 성공적인 인생 2막을 여는데 도움이 되기를 기대한다"고 전했다.

