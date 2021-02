이마트24 "밸런타인데이, 두꺼비로 두꺼운 사랑 전하세요~"

[아시아경제 김유리 기자] 이마트24는 이번 밸런타인데이에 하이트진로 두꺼비 굿즈 2종(저금통세트·컵세트)으로 MZ세대(밀레니얼 세대+Z세대)와 중장년층 모두를 겨냥한다고 7일 밝혔다.

저금통 세트는 파란 두꺼비 모양 저금통과 아임이 크러쉬밀크초코볼(4봉지)로 구성돼 있다. 컵 세트는 두꺼비 피규어가 껴안고 있는 수납형 컵 안에 아임이 트러플초콜릿(7개)이 들어있다. 수납형 컵은 액세서리나 문구류를 담는 용도로 활용할 수 있다.

두꺼비 굿즈 상품 2종 가격은 각각 1만4900원이다. 두꺼비 굿즈 상품은 2월14일까지 BC카드·페이북으로 결제 시 50% 할인된 가격인 7450원에 구입할 수 있다(1일 1인 1회 최대 7450원 할인).

이마트24는 하이트진로의 두꺼비 캐릭터를 앞세워 이색적인 상품을 좋아하는 MZ세대에게 어필하고, 진로 두꺼비 소주를 기억하는 중장년층에게는 향수를 불러일으키겠다는 전략이다.

두꺼비 굿즈 기획상품 외에도 초콜릿, 젤리, 캔디 행사 상품을 지난 해 2월 대비 40% 늘린 130여종을 선정해 1+1, 2+1 덤 증정행사를 진행한다.

카카오페이로 페레로로쉐 전 품목(7종)을 1만원 이상 결제 시 5000원을 카카오페이 포인트로 페이백 하는 행사도 이달 13일까지 진행한다. 이마트24가 밸런타인데이 행사에서 페레로로쉐 전 상품을 할인하는 것은 이번이 처음이다.

이달 14일까지 몰티져스, 킷캣, 트롤리 등 인기 브랜드의 초콜릿, 젤리, 캔디로 구성된 밸런타인데이 기획상품 총 61종을 BC카드·페이북으로 5000원 이상 결제 시 30%를 할인 받을 수 있다(1일 1인1회 최대 5000원 할인).

