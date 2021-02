'송파구 소식지 명예기자단' 온택트 위촉

8일 신규 명예기자 7명 위촉 및 우수활동기자 5명 표창장 수여...생활정보, 문화, 정책까지 직접 체험하고 전하는 구정소식 전달

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 구민의 눈과 귀가 돼 구정소식을 생생하게 전달할 '송파구 구정소식지 명예기자단'의 새로운 단원에 대한 위촉식을 8일 개최한다.

이번 위촉식은 코로나19 확산 방지를 위해 화상회의 플랫폼을 활용, 온택트로 진행할 예정이다.

‘송파구 구정소식지 명예기자단’은 지역내 27개 각 동에 1명씩 동장의 추천을 받아 구청장이 위촉한다. 1996년부터 시작해 송파구 소식지를 통해 구정 홍보활동을 펼쳐왔다.

각 동을 대표하는 명예기자단은 2년의 임기동안 동네의 훈훈한 소식을 발굴, 직접 취재, 구민에게 생생하게 전달하는 구정과 구민의 연결자로서 역할을 한다.

이번 온택트 위촉식은 신규 위촉자 7명에 대한 위촉장 수여 및 그동안 각 동에서 활발한 소식을 전해준 우수 활동 기자 5명에 대한 표창장 수여를 진행한다.

또 이날 2021년 단장으로 선출된 ‘마천1동 김효숙 단장’ 취임식과 임원 선출을 진행, 올해 송파구 구정소식지 명예기자단을 새롭게 단장, 본격적인 활동을 시작한다.

박성수 송파구청장은 “송파구 구정소식지 명예기자단이 직접 발로 뛰며 각 동의 구석구석을 취재, 구민들에게 알려줌으로써 구민들은 구정에 대한 사랑과 관심이 많아지고 이를 통해 더 발전하는 송파가 만들어 지는 것“이라며 ”앞으로도 적극적인 활동으로 구정과 구민을 이어주는 가교역할을 하길 기대한다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr