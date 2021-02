변창흠, 택시기본요금 질문에 "1200원 정도"

[아시아경제 나한아 기자] 변창흠 국토부장관이 택시 기본요금이 얼만지에 대한 김희국 국민의힘 의원의 질문에 "1200원 정도"라고 답했다.

지난 5일 국회 본회의에서 열린 경제 분야 대정부질문에서 김 의원은 변 장관에게 "국토부 장관은 주택뿐 아니라 도로, 철도, 공항을 담당한다. 지하철이나 택시, 버스를 타본 적이 있나"라고 물었고, 변 장관은 "네"라고 답했다.

이어 김 의원이 "택시 기본요금이 얼마인가?"라고 묻자 변 장관은 "카드로 하니까"라며 뜸을 들였다. 김 의원이 대답을 재차 강조하자 변 장관은 "요금은 확인하지 않는다"라면서 "1200원 정도"라고 답했다.

변 장관의 답을 들은 김 의원은 "택시 기본요금은 3800원이다"라며 "교통 정책을 담당할 장관께서 대중교통 기본요금도 모르고 장관직을 제대로 수행할 수 있겠냐"라고 지적했다.

한편 이날 변 장관이 답변한 1200원은 서울 시내버스 요금이다. 택시 기본요금은 지역별로 차이가 있지만, 서울의 경우 3800원이다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr