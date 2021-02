[아시아경제 이선애 기자] 쌍용자동차는 평택공장의 자동차 생산을 3일간 중단한다고 5일 공시했다. 회사 측은 생산중단사유에 대해 "협력사의 납품거부에 따른 생산부품조달 차질"이라고 설명했다. 생산중단일자는 8일부터 10일까지로 총 3일간이다. 생산재개 예정일은 16일이다. 생산중단 분야의 매출액(2019년 별도기준)은 최근 매출액(209년 연결기준)의 86.54%에 해당한다.

