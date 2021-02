[포토]이정훈 강동구청장, 설 명절 음식 '희망꾸러미' 준비 동참

취약계층 1인 가구 및 다문화 가정 300명에게 설 명절 음식 지원...다문화가정에는 한복 나눔으로 한국문화 알리는 기회 마련

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)가 4일 신축년 설을 맞아 취약계층 1인 가구 및 다문화가정 300명에게 ‘희망꾸러미’를 지원했다.

이번 나눔 행사에는 성내종합사회복지관(관장 이상현) 직원, 자원봉사자 및 다문화 가정이 참여했다.

희망꾸러미는 지역경제 활성화를 위해 성내종합사회복지관과 업무협약을 맺은 성내전통시장 상인회와 연계, 명절음식(모듬전, 떡국떡, 만두, 한과, 과일)을 구매, 마스크를 추가하여 구성했다.

성내종합사회복지관에서 포장된 꾸러미는 권역별 2~3인 팀을 꾸려 비대면 문전 배부를 원칙으로 안전하게 전달했다.

또, 희망꾸러미와 별도로 다문화 가정에게는 구 직원들이 기부한 한복 나눔을 통해 한국문화를 알리고 이웃의 따뜻함을 나누는 기회를 가졌다.

이정훈 강동구청장은 “희망꾸러미가 코로나19로 더욱 추운 명절을 맞은 1인 가구와 다문화가정에게 위로가 되길 바란다”며 “앞으로도 소외되기 쉬운 이웃들과 함께할 수 있는 다양한 나눔활동을 펴쳐가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr