4일 청량리청과물시장 친목단체 나눔상록회 어려운 이웃 위해 동대문구에 전달

[아시아경제 박종일 기자] 4일 청량리청과물시장 상인들의 친목단체인 나눔상록회(회장 류병호)가 설을 맞아 어려운 이웃을 위한 쌀 1톤(10kg×100포, 환가액 290만 원)을 동대문구청에 전달했다.

나눔상록회는 2013년부터 매년 명절에 동대문구에 쌀을 기부하고 있으며, 이날까지 누적 1만7000kg(환가액 4271만2000원)의 쌀을 기탁했다.

유덕열 동대문구청장은 “코로나19로 전통시장의 상황도 어려운데 올해도 잊지 않고 어려운 이웃을 위해 쌀을 전달해 주신 나눔상록회에 감사드린다”며 “전달받은 쌀을 필요한 곳에 잘 전달, 동대문구도 설을 앞두고 복지 사각지대가 없도록 더 꼼꼼히 살피겠다”고 밝혔다.

