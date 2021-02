[아시아경제 임춘한 기자] 4일 낮 12시 19분께 강원 고성군 토성면 원암리 미시령터널 인근 긴급제동시설에서 화물차량이 뒤집혔다.

이 사고로 50대 운전자가 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

경찰은 사고 경위를 조사하고 있다.

