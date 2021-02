[아시아경제 임춘한 기자] 하나머티리얼즈 하나머티리얼즈 166090 | 코스닥 증권정보 현재가 29,000 전일대비 1,000 등락률 +3.57% 거래량 336,316 전일가 28,000 2021.02.04 15:30 장마감 관련기사 하나머티리얼즈, 3분기 영업이익 124억… 전년比 72.5%↑하나머티리얼즈, 반도체 재료/부품 테마 상승세에 1.91% ↑[e공시 눈에 띄네]코스닥-14일 close 는 4일 지난해 개별기준 영업이익이 530억9939만원으로 전년대비 29.8% 증가했다고 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr