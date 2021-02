경남도, '항공제조업 회복' 기업 애로 해소

항공인력 유지 위해 정부 ‘특별고용지원업종’ 신속 지정 행보

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도가 도내 항공제조업의 빠른 회복을 위해 기업의 애로를 중앙정부에 건의하고 국산 헬기 세일즈에 나서는 등 행보에 박차를 가하고 있다.

경남도는 보잉사의 B737Max 생산중단과 코로나19 사태로 이중고를 겪고 있는 항공제조업계 53개 기업으로부터 현장의 어려운 상황을 청취했다.

박종원 도 경제부지사는 4일 중앙정부와 국책은행, 시도 등을 직접 방문해 특별고용지원업종 신속 지정과 대출금 상환유예, 신용도 완화 등 금융지원 확대 그리고 국산 헬기 수리온 구매 확대 등 업계 요구사항을 전달했다.

항공제조업이 특별고용지원업종으로 지정되면 고용유지지원금, 직업능력개발훈련, 생계비 대부한도 등이 추가로 지원된다.

고용·산재보험료와 건강보험료 등의 납부 기한 연장, 체납처분 유예 등 혜택이 부여돼 항공제조업의 고용유지에 도움이 될 전망이다.

또 항공산업의 특성을 반영해 대출금 상환유예와 신용도 완화 등의 금융지원 확대 방안을 정부와 금융위원회, 산업은행 등에 전달했다.

지난해부터 운영해 온 기간산업안정기금의 경우 총차입금 5000억원 이상, 근로자 수 300인 이상 등 까다로운 조건으로 국내 항공 제조 기업의 이용실적이 전무한 실정이다.

이에 도는 '혁신기업 국가대표 1000' 선정 등 기술성과 경쟁력이 검증된 기업에 대해 대출한도 증액, 대출금 상환유예 등의 지원을 확대한다.

아울러 기간산업안정기금의 총차입금 기준 완화와 협력업체 지원프로그램의 대출금리 인하, 상환기간 연장, 신용도 기준 완화 등 금융지원 제도의 실효성 확보 방안을 중심으로 관계기관에 건의했다.

조현준 도 산업혁신국장은 "항공제조업은 우리가 미래산업으로 육성해 나가야 할 주요 기간사업이다"며 "침체에 빠진 항공제조업이 조기에 회복하고 활력을 되찾을 수 있도록 관계부처와 적극적으로 협의해 나가겠다'라고 밝혔다.

