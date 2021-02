CU, 삼성증권 비대면 계좌 개설 창구로…"투자와 적립을 동시에"

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 4일 삼성증권과 함께 편의점 MZ세대 고객들을 대상으로 다양한 금융 혜택을 제공하는 재테크 프로모션을 시행한다고 밝혔다.

CU는 멤버십 어플인 포켓CU를 통해 삼성증권 비대면 계좌 개설 창구 역할을 한다. 이를 통해 신규 계좌 개설 고객이 삼성증권 어플로 금융 상품을 매수하면 해당 금액의 1%를 CU 포인트로 적립해준다.

‘CU+삼성증권 통장’을 개설한 후 주식, 펀드, ELS 등 삼성증권의 다양한 금융 상품을 매수하면 매월 정산해 다음달 자동으로 포켓CU에 포인트가 적립되는 방식이다. 월 포인트 적립 한도는 국내주식, 펀드, ELS 각각 1만 포인트, 해외주식은 2만 포인트다.

해당 이벤트는 만 19세 이상의 포켓CU 회원들을 대상으로 진행하며 일회성에 그치는 것이 아니라 신규 계좌 개설 후 2년 간 계속된다. 최대 120만 포인트를 받을 수 있으며 적립된 CU 포인트는 포켓CU나 전국 1만5000여 개 오프라인 점포 어디서든 현금처럼 사용할 수 있다. 이벤트 오픈 기념으로 CU+삼성증권 통장을 신규 개설한 선착순 5000명의 고객을 대상으로 CU모바일상품권(1만원권)도 증정한다.

CU는 공식 유튜브 채널인 씨유튜브에서 재테크를 소재로 한 에듀테인먼트 콘텐츠 ‘편드매니저’도 선보인다. 편드매니저는 ‘CU를 보면 세상이 보인다’라는 콘셉트로 CU의 인기 상품을 통해 요즘 유행하는 최신 소비 트렌드를 찾아보고 다양한 신상품들을 주식, 펀드 등과 엮어 각종 금융 용어와 재테크 노하우들을 쉽고 재미있게 전달한다.

BGF리테일 관계자는 “최근 MZ세대도 주식 입문자들이 부쩍 늘어날 만큼 재테크에 대한 관심이 높아져 금융 업계와 연계한 이색 프로모션을 기획했다”며 “CU는 앞으로도 소비자의 관심과 니즈에 맞춰 영역의 경계를 허무는 새로운 마케팅을 적극 도입해 고객 혜택을 더욱 강화할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr