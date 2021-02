4일 새벽 서울 중구 주택가 골목에서 한 시민이 눈을 치우고 있다. 영하의 추위로 쌓인 눈이 얼어붙어 곳곳에 빙판길이 예상돼 평소보다 일찍 출근길에 나서는 게 좋겠다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.