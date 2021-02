[아시아경제 박종일 기자]오승록 노원구청장은 3일 오후 1시50분 구청장실에서 최교수TV, 김종석의 야시장 희망온돌 따뜻한 겨울나기 성금 전달식에 참석했다.

유튜브에서 최교수TV와 김종석의 야시장 채널을 운영 중인 있는 최용덕씨와 김종석씨는 작은 정성이나마 어려운 이웃들을 돕는 따뜻한 겨울나기 사업에 함께하고 싶다며 성금 100만원을 기부했다.

전달식은 오승록 구청장과 최용석, 김종석 씨 등이 참석한 가운데 성금 전달식, 기념촬영 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “어려운 이웃을 돕는 사업에 이렇게 참여해주셔서 감사드린다”며 “복지 사각지대를 적극적으로 발굴하고 소외계층을 보살피는 일에 최선을 다하겠다”며 고마움을 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr