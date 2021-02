한국석유공사, 복지시설 어르신 찾아 설맞이 온정 나누기

울산시립노인요양원에 5백만원 온누리상품권 쾌척



나눔문화 전파하고 지역경제 활성화 돕기 나서

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국석유공사(사장 양수영)는 설 명절을 맞아 3일 울산 중구 성안동 울산시립노인요양원을 찾아 500만원 상당의 온누리상품권을 전달했다.

석유공사는 매년 설 명절마다 시립노인요양원을 방문해 따뜻한 정을 나누고 있다. 올해도 온누리상품권을 쾌척해 나눔문화 확산과 코로나19로 침체된 지역경제 활성화에 보탬이 되도록 했다.

이번 전달행사는 코로나19 상황을 고려해 시설 내부 방문 대신 바깥에서 상품권을 전하고 시설관계자를 위로하며 온정을 나눴다.

전달식에 참석한 석유공사 관계자는 “이번 지원이 코로나19로 운영에 어려움을 겪고 있는 시립노인요양원과 입소 어르신께 도움이 되길 바란다”며, “공사는 올해도 코로나19 극복과 지역사회를 위한 나눔활동을 지속적으로 전개해 나갈 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr