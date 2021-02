[특징주]와이제이엠게임즈, 소울워커 구글 1위 유지…제2의 데브시스터즈

[아시아경제 유현석 기자] 와이제이엠게임즈 와이제이엠게임즈 193250 | 코스닥 증권정보 현재가 2,395 전일대비 235 등락률 +10.88% 거래량 55,835,113 전일가 2,160 2021.02.03 10:35 장중(20분지연) 관련기사 와이제이엠게임즈, MMORPG ‘소울워커 아카데미아’ 구글플레이 인기 1위 달성와이제이엠게임즈, MMORPG ‘소울워커 아카데미아’ 3대 마켓 정식 출시와이제이엠게임즈, ‘소울워커 아카데미아’ 30일부터 사전 다운로드 돌입 close 가 강세다. 모바일 게임 소울워커 아카데미아가 인기 순위 1위를 꾸준히 유지하고 있는 것이 영향을 끼친 것으로 보인다.

와이제이엠게임즈는 3일 오전 10시22분 기준 전거래일 대비 11.11%(240원) 오른 2400원에 거래됐다.

소울워커 아카데미아는 인기 PC 온라인 게임인 ‘소울워커’ IP를 기반으로 제작한 모바일 게임이다. 원작의 박진감 넘치는 액션과 손으로 그린 듯한 애니메이션 스타일의 카툰 렌더링 그래픽을 잘 살려낸 상반기 최대 기대작이다.

지난 1일 출시한 소울워커 아카데미아는 구글플레이 인기 1위를 달성하고 있다.

와이제이엠게임즈는 소울워커 아카데미아의 인기 급상승 이유로 소울워커 IP와 박진감 넘치는 전투에 대한 유저들의 기대감이 반영된 결과를 꼽았다. 탄탄한 세계관과 손맛이 느껴지는 화려한 액션으로 즐기는 다양한 전투 콘텐츠와 소울, 장비, 스킬 등 다양한 동반 성장 요소, 매력적 수집 요소 등 다채로운 재미요소를 즐길 수 있다.

최근 데브시스터즈는 신작 게임 인기 덕분에 주가가 1만5000원선에서 단기간 4만3000원까지 급등했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr