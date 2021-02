[아시아경제 지연진 기자]바이오제약사 네이처셀 네이처셀 007390 | 코스닥 증권정보 현재가 8,710 전일대비 310 등락률 -3.44% 거래량 557,741 전일가 9,020 2021.02.03 10:33 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 네이처셀, 코로나19 치료제 임상계획 반려…3%↓네이처셀, 외국인 2만 1619주 순매도… 주가 -0.98%[e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일 close 은 코로나19 감염으로 인한 폐렴 환자에게서 동종 지방유래 중간엽 줄기세포치료제 아스트로스템-V의 안전성 및 유효성을 탐색하기 위한 국내 제1/2a상 임상시험계획을 식품의약품안전처가 반려 처리했다고 3일 공시했다.

이 회사는 "식품의약품안전처로부터 아스트로스템-V의 임상시험계획에 대한 자료보완 요청을 받아 관련 자료를 준비하여 제출했지만 일부 항목에 대한 자료 미비 사유로 반려처리됐다"고 설명했다.

