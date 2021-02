경남도, 고병원성 AI 차단 등 가축전염병 예방에 671억 투입

5대 분야 65개 사업 확정, 전년 대비 82억 원(14%) 증액

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도가 올해 전국으로 발생하고 있는 고병원성 AI의 차단과 아프리카돼지열병(ASF) 등 재난성 가축전염병 사전 대응을 위해 671억원의 예산을 투입한다.

주요 사업으로는 인수공통전염병 등 가축 질병 관리, 구제역 및 차단방역 시설 지원, ai 발생 방지를 위한 예찰, 가축 질병 검진·검사, 농장 HACCP 등 축산물 위생관리 등 5대 분야 65개 사업이다.

예방 약품 및 기생충 구제 약품(17종) 지원, 소 결핵병·브루셀라병 채혈비(14만5000두) 등 방역 정책지원 분야에 17개 사업 182억원이 투입된다.

전업·소규모 농가 구제역 백신 및 백신접종 시술비 지원(1만3080천두), 돼지 소모성질환 컨설팅(50호) 등 가축 질병 예방체계 구축 분야에는 16개 사업 215억원을 편성한다.

가금 농가 질병 관리(51호), CCTV·GPS·울타리 등 방역인프라 구축 등 가축방역 대책 운영 분야에 11개 사업 204억원을 투입한다.

축산물 안전관리를 위한 농장 및 영업장 HACCP 컨설팅, 도축검사원 인건비, 달걀 냉장 차량 지원, 축산물 수출 촉진 등 축산물 위생관리 분야에 11개 사업 34억원을 지원한다.

특히 현장 가축방역 강화를 위해 구제역·ai 예찰 사업, 소 브루셀라병·결핵병 농장검진, 아프리카돼지열병 모니터링, ai·구제역·ASF 정밀진단기관 및 방역보조원 운영 등 7개 사업에 35억원을 동물위생시험소에 배정했다.

이정곤 도 농정국장은 “축산농가와 행정이 합심해 다시는 ai 등 가축전염병이 발생하지 않는 청정 1번지, 경남이 되도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr