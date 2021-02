배달의민족, '우리동네 사장님 응원 캠페인' 실시

코로나로 지친 식당 업주들에게 고객들이 보내는 '응원 메시지'

[아시아경제 김철현 기자] 코로나19로 힘든 시기를 보내고 있는 외식업 업주들에게 배달의민족(배민) 이용고객들이 특별한 응원 메시지를 전한다. 배민 운영사 우아한형제들(대표 김범준)은 3일부터 26일까지 외식업 업주들을 위한 응원 메시지 캠페인 '응원을 선물하세요, 우리동네 사장님 파이팅'을 진행한다고 밝혔다.

이번 캠페인은 식당 업주들과 고객 간의 소통이 코로나19로 인한 어려움을 이겨낼 수 있는 힘이 될 것이란 생각에서 출발했다. 캠페인은 배민 앱 이벤트 페이지에서 진행된다. 캠페인 참여를 원하는 고객은 자신만의 응원 메시지를 남기면 된다. 배민은 이중 총 505건의 메시지를 선정해 다양한 온·오프라인 채널에 식당 이름과 사연 등을 공개할 예정이다.

특히 505건의 사연 중 가장 감동적인 5건에 대해서는 특별한 광고 제작이 이뤄진다. 배민은 5곳 식당과 가장 가까운 버스정류장 옥외광고판에 응원메세지를 기반으로 한 식당 광고를 게재할 계획이다. 또 식당에는 꽃바구니를, 응원을 남긴 고객에게는 10만원 상당의 배민 쿠폰을 선물한다.

나머지 500개의 응원 메시지는 온·오프라인 광고로 공개된다. 재래시장이나 대학가 등을 중심으로 접수된 고객의 응원 메시지를 옥외광고로 소개하고 온라인에는 '배민사장님광장'과 배민 앱에 소개될 예정이다. 500명의 참가 고객에는 3만 원 상당의 배민 쿠폰을 증정한다. 권용규 우아한형제들 가치경영실장은 "앞으로도 따뜻한 마음이 오가는 플랫폼이 되도록 다양한 캠페인을 준비하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr