일진전기, 500㎸급 초고압 변압기 미국 첫 수출

[아시아경제 김철현 기자] 일진그룹의 종합 중전기 계열사 일진전기가 미국 500㎸급 초고압 변압기 시장에 진출한다. 일진전기는 3일 충남 홍성 공장에서 생산한 500㎸ 350MVA 초고압 변압기를 미국 오하이주 전력청 퍼스트에너지에 수출했다고 밝혔다.

일진전기가 500㎸급 변압기를 생산해 미국에 수출한 것은 이번이 처음이다. 일진전기는 글로벌 초고압 변압기 시장의 최고 기술인 500㎸급 변압기 수출을 계기로 향후 수주 경쟁 등에서 한층 유리해질 것으로 내다보고 있다.

이번 미국 수출은 2년간 독자 기술로 설계·제작·시험과정을 거쳐 개발에 성공, 기술력을 인정 받고 글로벌 전력기기 시장에서 경쟁할 수 있는 토대를 마련했다는데 큰 의미가 있다고 일진전기는 설명했다. 황수 일진전기 대표는 "500㎸급 변압기 수출을 시작으로 해외 수주와 매출 확대에 적극 나서고, 친환경 신제품 개발로 업계를 선도할 것"이라고 말했다.

이에 따라 일진전기는 친환경 제품 개발에 속도를 낼 예정이다. 일진전기는 국내 최초로 154㎸ 식물유 변압기를 한국전력 3개 변전소에 공급했고, 지멘스와 기술 제휴를 통해 170㎸ 친환경 가스절연개폐장치(GIS)를 올해 상반기 상용화를 목표로 개발 중이다.

