비를라카본코리아(주), 설 명절 맞아 여수시에 2000만 원 후원

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 비를라카본코리아(주)(공장장 임웅대)는 전달 29일 관내 저소득층과 사회복지시설을 돕고자 후원금 2000만 원을 여수시에 전달했다고 1일 밝혔다.

이날 후원금은 전남사회복지공동모금회에 지정기탁 되며, 설 명절을 맞아 관내 저소득층 백미 후원과 사회복지시설 등 4개소(여수시이주민센터, 양지요양원, 다문화여성쉼터, 무지개쉼터)에 전달돼 노후 비품 교체 및 개보수 사업비로 쓰일 계획이다.

비를라카본코리아(주) 임웅대 공장장은 “코로나19 장기화로 힘든 요즘, 설 명절을 맞아 가족과 오붓한 시간을 보낼 수 없는 분들이 많을 것 같다”며 “위로의 선물이 되길 바라며 앞으로도 지역주민과 함께하는 기업이 되도록 노력하겠다”고 말했다.

권오봉 여수시장은 “해마다 명절을 맞아 생활이 어려분들과 사회복지시설을 위해 아낌없는 후원을 해주신 비를라카본코리아(주)에 감사를 드린다”며 “코로나19로 힘든 때 각계각층의 변함없는 후원과 관심은 어려운 분들을 비롯해 지역사회에 큰 힘이 되어 주는 만큼 따뜻한 여수를 만들기 위해 우리 시도 함께 노력하겠다”고 말했다

비를라카본코리아㈜는 지난 2009년부터 관내 저소득층 및 사회복지시설을 위한 명절 후원 및 운영비 지원, 시설 개보수비 지원 등 다양한 사회공헌사업을 펼치고 있다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr