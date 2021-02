[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 6본부, 32처ㆍ실, 78부로 조직을 확대 개편하고 승진 및 간부직원에 대한 보직인사를 1일 단행했다.

이번 인사는 승진 심사단과 외부 전문가 등으로 구성된 인사위원회에서 좋은 평가를 받은 직원 중 성과가 우수한 직원을 연공서열과 관계없이 발탁했다.

특히 양성이 평등한 직장을 만들기 위해 3급 이상 간부급 승진자 29명 중 5명(17%)을 여성으로 임용해 현재 9.8%보다 확대된 게 특징이다.

GH는 이날 임용장 수여식에서 '부정청탁 및 금품 등 수수 금지' 서약도 진행했다.

이헌욱 GH 사장은 "앞으로도 GH 경영방침에 대한 방향성, 일에 대한 열정, 성실한 자세와 업무능력 등을 종합적으로 감안해 보직 및 승진인사에 반영하겠다"고 강조했다.

