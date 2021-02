쌍용車 1월 8678대 판매…전년 동월比 13.4%↑

내수 판매, 올 뉴 렉스턴 판매호조로 1.6% 증가

수출실적도 16개월만 3000대 돌파

[아시아경제 유제훈 기자] 쌍용자동차가 지난 1월 내수 5648대, 수출 3030대 등을 포함해 총 8678대를 판매했다고 1일 공시했다. 이는 지난해 1월 판매량(7653대) 대비 13.4% 증가한 수치다.

내수판매의 경우 생산이 원활하지 못했음에도 전년 동월 대비 92.1% 증가한 '올 뉴 렉스턴'의 판매호조에 힘 입어 전반적으로 1.6% 증가했다. 수출은 지난 2019년9월(3050대) 이후 16개월만에 3000대를 돌파하는 등 완연한 회복세를 보이면서 전년 동월 대비 44.6% 늘어났다.

쌍용차 쌍용차 003620 | 코스피 증권정보 현재가 2,770 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,770 2021.02.01 00:00 장중(20분지연) 관련기사 벼랑끝 쌍용차 협력사들…산은에 자금 조기집행 촉구차종따라 최대 200만원 할인…쌍용車 '설 프라이즈 빅 세일'쌍용차 협력업체 살리자…정부, 긴급 유동성 지원 close 는 "코로나19 팬데믹(세계적 대유행)으로 인한 글로벌 자동차 시장 위축에서도 글로벌 네트워크 재정비 및 제품 믹스 다각화 작업과 함께 언택트 마케팅 등 비대면 채널을 강화하면서 수출실적이 꾸준히 회복 중"이라면서 "제품 개선 모델 출시와 함게 신시장 개척 및 해외시장에 대한 다양한 비대면 전략 등 차별화 된 판매전략을 더욱 강화해 상승세를 이어나가겠다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr