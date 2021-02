거래소, ‘하나 KRX BBIG K-뉴딜 ETN’ 신규상장

[아시아경제 이선애 기자] 한국거래소는 하나금융투자가 발행한 '하나 KRX BBIG K-뉴딜 ETN'을 2일 유가증권시장에 상장할 예정이라고 1일 밝혔다.

이번 상품은 코로나19 이후의 핵심 기술 산업(배터리·바이오·인터넷·게임) 관련 투자 수요 증가에 발맞춰 ‘KRX BBIG K-뉴딜지수’를 추종하는 상장지수증권(ETN)이다.

KRX BBIG K-뉴딜지수는 유가증권시장, 코스닥시장 내 해당 산업별로 3개 종목씩 총 12종목으로 구성돼 있다. 각 종목은 시장 규모, 유동성, 매출 기준을 통해 선정되며 동일 가중방식에 따라 편입 비중을 산정한다.

현재 구성종목은 펄어비스, 삼성SDI, SK이노베이션, LG화학, 셀트리온, 더존비즈온, 엔씨소프트, SK바이오팜, 삼성바이오로직스, 카카오, NAVER, 넷마블 등 12종목이다.

ETN 만기일은 2031년 1월28일이며 상장원본액은 100억원, 제비용은 연간 0.80%다.

ETN은 발행 증권회사의 신용위험이 있는 무보증?무담보 성격의 파생결합증권이므로 투자시 발행사의 재무건전성 관련 정보를 확인할 필요가 있다. 투자 편의 제고를 위해 기초지수 정보가 발행사 또는 거래소 홈페이지를 통해 제공한다.

거래소는 "ETN 시장가격이 기초지수 움직임을 잘 추종하고 있는지 확인할 수 있도록 실시간지표가치(iIV)를 투자참고지표로 제공하므로 투자자는 이를 참조할 필요가 있다"고 전했다.

