진에어, 2월 카드사 프로모션…"최대 1만5000원 할인"

[아시아경제 이동우 기자] 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 16,000 전일대비 100 등락률 -0.62% 거래량 198,083 전일가 16,100 2021.02.01 11:03 장중(20분지연) 관련기사 진에어, 설 연휴 국내선 임시 증편…역귀성 항공편 20% 할인진에어 "쇼핑하면 항공권 드려요"…지니스토어 구매 이벤트진에어, 특성화고 학생 초청 관광 비행 체험 진행 close 는 2월 한 달 간 카드 할인 프로모션을 실시한다고 1일 밝혔다.

진에어는 삼성카드, 씨티카드, NH농협카드를 대상으로 1만원 즉시 할인을 제공한다. 해당 카드로 이날부터 4월 30일까지 운항하는 국내선 항공권을 예매하는 고객은 누구나 할인을 받을 수 있다. 그 중 NH농협카드 체크카드 이용 고객에게는 5000원 할인을 더해 총 1만5000원 할인 혜택이 주어진다.

이용 방법은 진에어 홈페이지의 이벤트 페이지에서 이용할 카드에 해당하는 할인 쿠폰을 내려 받은 다음 결제 단계에서 적용하면 된다. 단, 항공 운임이 5만원 이상 일 때 사용가능하다.

하나카드와 함께 이날과 11일에 ‘지니X하나 크로스데이’를 운영한다. 프로모션 당일 오전 10시부터 오후 6시까지 매시 정각마다 10명에게 항공 운임 4만원 할인 쿠폰을 선착순으로 제공한다. 할인 쿠폰은 발급일로부터 1개월 내 운항하는 국내선 및 국제선 전 노선 예매 시 사용할 수 있다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr