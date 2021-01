[클릭 e종목]SK이노베이션 '재무적 리스크'…투자의견 '중립'

[아시아경제 이선애 기자] 하나금융투자는 1일 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 280,000 전일대비 3,500 등락률 +1.27% 거래량 3,020,600 전일가 276,500 2021.01.29 15:30 장중(20분지연) 관련기사 SK, 코로나19 적자에도 배터리 투자 의지 드러내현대차에 삼성제품이 들어간다? 드디어 결실을 맺다! 단숨에 올라갑니다SK이노, 유럽 배터리 3공장 건설…축구장 98개 부지 확보 close 에 대해 긍정적인 비전에도 주가의추가 상승을 위해 재무 부담 완화 여부는 확인해야 한다며 투자의견 '중립'과 목표주가 28만원을 유지한다고 밝혔다.

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 280,000 전일대비 3,500 등락률 +1.27% 거래량 3,020,600 전일가 276,500 2021.01.29 15:30 장중(20분지연) 관련기사 SK, 코로나19 적자에도 배터리 투자 의지 드러내현대차에 삼성제품이 들어간다? 드디어 결실을 맺다! 단숨에 올라갑니다SK이노, 유럽 배터리 3공장 건설…축구장 98개 부지 확보 close 은 2025년 배터리 생산능력을 기존 100GW에서 125GW로 상향했다. 단기 목표는 2020년 30GW, 2021년 40GW, 2023년 85GW다. 중국(17→35), 미국(조지아, 0→22), 유럽(헝가리, 8→23)이 핵심 생산 확대 지역이다. 가파른 생산규모 확대로 매출 및 영업이익 또한 뚜렷한 증가세가 나타날 전망이다. 회사가 제시한 배터리 매출 목표는 2020년 1조6000억원에서 2021년 3조원 중반, 2022년 5조원 중반이며, 영업이익률은 2022년 흑전, 2025년 한자리수 성장률(high-single)이다. 다만 긍정적인 비전 제시에도 불구, 주가의 추가 상승을 위해 확인할 점은 확실하다. 재무 부담 완화 여부다. 본업의 부진과 소송 불확실성이 높은 상황에서 배터리 투자를 위해 연간 4조원 이상이 매년 소요된다.

윤재성 하나금융투자 연구원은 "현재의 높은 순차입금을 감안하면 빠른 시일 내에 기존 자산 매각, SK IET 상장 등을 통해 재무부담을 완화해야 할 것으로 생각된다"면서 "회사가 순차입금 10조원의 상한선을 제시한 만큼 달성 여부를 지켜볼 필요가 있겠다"고 분석했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr