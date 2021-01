양키스·다저스도 백신 접종 위해 경기장 내놔[특파원 다이어리]

백신 대량 확보와 초대형 접종소 운영에도 접종 확대 더뎌

LA서는 백신 반대론자 시위까지 벌어져

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 대표 프로야구 구장들이 연이어 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 접종 센터로 변신한다.

야구보다는 공중 보건을 위한 결정이지만 백신 접종이 제대로 이뤄질지는 여전히 미지수라는 평가다

앤드루 쿠오모 뉴욕주지사는 지난 29일(현지시간) 뉴욕시 브롱크스 지역에 소재한 뉴욕 양키스 경기장과 퀸스 지역의 뉴욕메츠 경기장을 코로나19 백신 접종소로 운영한다고 발표했다.

앞서 빌 더블라지오 뉴욕 시장은 지난 25일 두 경기장을 백신 접종소로 운영하겠다는 방침을 무기 연기한 바 있다. 백신 공급이 지연되는 상황에서 초대형 접종소를 운영하는 것이 불가능하다는 판단에서였다. 뉴욕 시내의 주요 백신 접종센터들도 백신 제조사 모더나의 백신 공급이 중단되면서 운영을 중단했다.

양키스는 성명을 통해 “경기장을 공개해 인근 주민들에게 백신을 제공하게 된 것을 영광으로 생각한다"라고 밝혔다.

미국 내 주요 프로야구 경기장 중 상당수가 백신 접종장으로 활용된다. 마이애미, 샌디에이고, 로스앤젤레스, 휴스턴, 보스턴 구장이 프로야구 팬이 아닌 백신 접종 희망자들을 받아들이기로 했다.

미국은 대규모 백신 접종 장소를 마련하며 접종 속도 확대에 나섰지만, 상황은 여전히 불투명하다. NBC 방송에 따르면 미국 50 개 주 모두가 백신 보급에 어려움을 겪고 있다.

질병통제예방센터(CDC) 국제 보건센터 출신의 톰 캐년씨는 NBC와의 인터뷰에서 "백신 접종이 너무 느려 국민들에게 실망을 안기고 있다"고 지적했다.

미국은 모든 국민에게 접종하고 남을 12억 회 분의 백신을 주문해 두고 있지만, 인구 당 백신 접종 비율은 이스라엘, 아랍에미리트, 영국, 바레인에 뒤지고 있다.

돌발 상황도 백신 접종을 어렵게 만들고 있다. 하루 전 LA 다저스 경기장은 몰려든 접종 희망자들의 차량으로 장사진을 이뤘다.

코로나19가 사기라고 주장한 이들이 접종소에 몰려와 기습시위를 벌인 탓이었다. 극우 성향의 백신 반대론자들 때문에 수천명의 접종 희망자들이 예정에 없던 시간을 소비해야 했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr